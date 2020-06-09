Danone сняла рекламу с Пореченковым, стрелявшим по ВСУ в Донецком аэропорту. Реакция украинцев не замедлила

9 июня, 2020, 15:05

После выхода российской рекламы йогурта Actimel украинцы в соцсетях призывают к бойкоту компании Danone и всей их продукции

Российский актер Михаил Пореченков, который стрелял из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании Danone в России.

Вот сама скандальная реклама:

Украинский сегмент соцсетей резко отреагировал на такую "рекламную кампанию" международной корпорации.

"Есть повод не голосовать своей гривней за компанию "Данон", которая в РФ сделала убийцу Пореченкова лицом компании", - написал пользователь сети, добавив коллаж с самыми известными брендами компании, в частности "Растишка", "Простоквашино", "Активиа" и др.

Пользователи запустили хештег # DanoneSupportsTerrorism :

Пользователи в комментариях к видео на Youtube жестко раскритиковали компанию Danone за сотрудничество с украинофобом, призвав бойкотировать ее продукцию.

"Что за сутулый алкаш выпивает фанфурик боярышника?" - интересуется пользователь под ником Anton.

"Круто. Террорист пьет йогурт Данон. Пей йогурт Данон - будешь тоже террористом", - прокомментировал Yuri Borzdy.

"Добавьте в рекламу вставку, где он с пулеметом и в каске с надписью "ПРЕССА", - предложил aleex ka.

Досталось компании и на ее странице в Facebook:

Напомним, СБУ и МВД открыли уголовные производства против Пореченкова за участие в террористической деятельности так называемой "ДНР» (по ст. 258-3 УК Украины) и за участие в составе вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).

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