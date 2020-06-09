Danone сняла рекламу с Пореченковым, стрелявшим по ВСУ в Донецком аэропорту. Реакция украинцев не замедлила
Российский актер Михаил Пореченков, который стрелял из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании Danone в России.
Вот сама скандальная реклама:
Украинский сегмент соцсетей резко отреагировал на такую "рекламную кампанию" международной корпорации.
"Есть повод не голосовать своей гривней за компанию "Данон", которая в РФ сделала убийцу Пореченкова лицом компании", - написал пользователь сети, добавив коллаж с самыми известными брендами компании, в частности "Растишка", "Простоквашино", "Активиа" и др.
Пользователи запустили хештег # DanoneSupportsTerrorism :
Пользователи в комментариях к видео на Youtube жестко раскритиковали компанию Danone за сотрудничество с украинофобом, призвав бойкотировать ее продукцию.
"Что за сутулый алкаш выпивает фанфурик боярышника?" - интересуется пользователь под ником Anton.
"Круто. Террорист пьет йогурт Данон. Пей йогурт Данон - будешь тоже террористом", - прокомментировал Yuri Borzdy.
"Добавьте в рекламу вставку, где он с пулеметом и в каске с надписью "ПРЕССА", - предложил aleex ka.
Досталось компании и на ее странице в Facebook:
- Напомним, СБУ и МВД открыли уголовные производства против Пореченкова за участие в террористической деятельности так называемой "ДНР» (по ст. 258-3 УК Украины) и за участие в составе вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).
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