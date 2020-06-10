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Espreso.tvОбщество"Вкусно?": Посольство Украины во Франции отреагировало на рекламу йогурта с приспешником террористов Пореченковым, который стрелял по ВСУ

"Вкусно?": Посольство Украины во Франции отреагировало на рекламу йогурта с приспешником террористов Пореченковым, который стрелял по ВСУ


фото: https://www.facebook.com/ambassadeukraineenfrance/
Посольство Украины в Франции отреагировало на рекламу Danone с российским актером Михаилом Пореченковым, который стрелял по ВСУ в Донецком аэропорту

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность - не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает приспешника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 году щеголял тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?" - написали в посольстве.

  • Напомним, СБУ и МВД открыли уголовные производства против Пореченкова за участие в террористической деятельности так называемой "ДНР" (по ст. 258-3 УК Украины) и за участие в составе вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).
  • После выхода российской рекламы йогурта Actimel украинцы в соцсетях призывают к бойкоту компании Danone и всей их продукции.

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