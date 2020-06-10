Больших колебаний гривны не будет до осени, - Олег Пендзин

10 июня, 2020, 21:09

Курс гривны не изменился после решения МВФ предоставить Украине $ 5 млрд в рамках новой кредитной программы stand-by. На рынке валют сильных колебаний не будет по крайней мере до осени

Такой прогноз сделал Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавки на телеканале "Эспрессо".

"Национальная валюта никак не отреагировала (решения МВФ, - ред.). Валютных резервов Нацбанка достаточно много. Поэтому на валютном курсе сегодня абсолютная тишина, абсолютно гарантированно продержится как минимум до осени ", - сказал Пендзин.

Он прогнозирует, что в течение лета доллар будет стоить от 26,5 до 27,5.

"Но надо понимать, что на сегодняшний момент общий объем спроса является небольшим, предложения также достаточно. Поэтому, на мой взгляд, никаких каких-либо серьезных изменений в связи с приходом в страну транша МВФ не произойдет ", - отметил эксперт.