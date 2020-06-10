Больших колебаний гривны не будет до осени, - Олег Пендзин
Такой прогноз сделал Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавки на телеканале "Эспрессо".
"Национальная валюта никак не отреагировала (решения МВФ, - ред.). Валютных резервов Нацбанка достаточно много. Поэтому на валютном курсе сегодня абсолютная тишина, абсолютно гарантированно продержится как минимум до осени ", - сказал Пендзин.
Он прогнозирует, что в течение лета доллар будет стоить от 26,5 до 27,5.
"Но надо понимать, что на сегодняшний момент общий объем спроса является небольшим, предложения также достаточно. Поэтому, на мой взгляд, никаких каких-либо серьезных изменений в связи с приходом в страну транша МВФ не произойдет ", - отметил эксперт.
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Международный валютный фонд в ночь на 10 июня по киевскому времени одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
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Первый транш новой кредитной программы stand-by от МВФ уже направили на счета украинского правительства . Речь идет о $ 2,1 млрд - на $ 200 млн больше, чем ожидалось ранее.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размер первого транша новой кредитной программы МВФ увеличили с $ 1,9 до $ 2,1 млрд благодаря его договоренности с директором-распорядительницей фонда Кристалиной Георгиевой.
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