МВФ уже направил первый транш в Украину. Он на $200 млн больше, чем ожидалось ранее, - Рашкован

10 июня, 2020, 10:50

Первый транш новой кредитной программы stand-by, которую сегодня ночью по Киеву утвердил Совет директоров Международного валютного фонда для Украины, уже прислали на счета украинского правительства

Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен в Украину - будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - сообщил Рашкован в Facebook.

Он отметил, утвержденная МВФ кредитная программа для Украины стала самой большой программой, которую фонд согласовал с начала коронавирусного кризиса (с 26 марта).

Также это первая структурная программа МВФ с начала кризиса, ведь до этого фонд согласовал только программы экстренного финансирования для поддержки стран, пострадавших от коронавируса.

Напомним, в ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.