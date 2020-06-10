 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМВФ уже направил первый транш в Украину. Он на $200 млн больше, чем ожидалось ранее, - Рашкован

МВФ уже направил первый транш в Украину. Он на $200 млн больше, чем ожидалось ранее, - Рашкован

Первый транш новой кредитной программы stand-by, которую сегодня ночью по Киеву утвердил Совет директоров Международного валютного фонда для Украины, уже прислали на счета украинского правительства

Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен в Украину - будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - сообщил Рашкован в Facebook.

Он отметил, утвержденная МВФ кредитная программа для Украины стала самой большой программой, которую фонд согласовал с начала коронавирусного кризиса (с 26 марта).

Также это первая структурная программа МВФ с начала кризиса, ведь до этого фонд согласовал только программы экстренного финансирования для поддержки стран, пострадавших от коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

больше новостей

10 июня, 2020 среда

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать