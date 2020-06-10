МВФ уже направил первый транш в Украину. Он на $200 млн больше, чем ожидалось ранее, - Рашкован
Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.
"Первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен в Украину - будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - сообщил Рашкован в Facebook.
Он отметил, утвержденная МВФ кредитная программа для Украины стала самой большой программой, которую фонд согласовал с начала коронавирусного кризиса (с 26 марта).
Также это первая структурная программа МВФ с начала кризиса, ведь до этого фонд согласовал только программы экстренного финансирования для поддержки стран, пострадавших от коронавируса.
- Напомним, в ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
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