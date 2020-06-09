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Espreso.tvСпортМесси восстановился после травмы и сыграет против "Мальорки"

Месси восстановился после травмы и сыграет против "Мальорки"


фото: Getty Images
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси уже второй день подряд тренируется в основной группе команды

Об этом сообщает twitter "Барселоны".

Аргентинец вероятно готовится сыграть первый матч "Барсы" после карантина против "Мальорки". Игра запланирована на 13 июня.

В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 112 млн евро.

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