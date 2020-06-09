Месси восстановился после травмы и сыграет против "Мальорки"
9 июня, 2020, 18:49
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси уже второй день подряд тренируется в основной группе команды
Об этом сообщает twitter "Барселоны".
Аргентинец вероятно готовится сыграть первый матч "Барсы" после карантина против "Мальорки". Игра запланирована на 13 июня.
В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 112 млн евро.
- FC Barcelona (des de (@FCBarcelona_cat) June 9, 2020
Falta poc per al retorn de @LaLiga ! pic.twitter.com/IWjUoRFLnF
- Напомним, 10 апреля Лионель Месси опроверг слухи о возможном переходе в итальянский "Интер".
- 13 мая нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси решил сбрить бороду после выхода из футбольного карантина.
- 4 июня сообщалось, что Месси получил повреждение на тренировке и остался на 10 дней без футбола.