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Espreso.tvСпортМесси рискует пропустить первый после карантина матч "Барселоны"

Месси рискует пропустить первый после карантина матч "Барселоны"


фото: Getty Images
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение на тренировке и остался на 10 дней без футбола

Об этом сообщает AS .

Во вторник, 2 июня, Месси почувствовал боль в правой ноге, при осмотре врачей у аргентинца обнаружили микроповреждения. По информации источника, теперь 32-летний форвард будет восстанавливаться в течение 10 дней.

Аргентинец может пропустить первый матч "Барсы" после карантина против "Мальорки". Игра запланирована на 13 июня.

В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 112 млн евро.

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