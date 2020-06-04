Месси рискует пропустить первый после карантина матч "Барселоны"
4 июня, 2020, 12:42
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение на тренировке и остался на 10 дней без футбола
Об этом сообщает AS .
Во вторник, 2 июня, Месси почувствовал боль в правой ноге, при осмотре врачей у аргентинца обнаружили микроповреждения. По информации источника, теперь 32-летний форвард будет восстанавливаться в течение 10 дней.
Аргентинец может пропустить первый матч "Барсы" после карантина против "Мальорки". Игра запланирована на 13 июня.
В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 112 млн евро.
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