Лионель Месси ошарашил фанатов сменой имиджа
13 мая, 2020, 16:16
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси решил сбрить бороду после выхода из футбольного карантина
Фото с тренировки футболист опубликовал в Instagram.
Звездный аргентинский нападающий решил сбрить бороду, которую носил в последние годы. Фанаты в комментариях сразу отметили, что 32-летний аргентинец помолодел на несколько лет.
В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 112 млн евро.
- Напомним, 10 апреля Лионель Месси опроверг слухи о возможном переходе в итальянский "Интер".
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