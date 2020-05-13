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Espreso.tvСпортЛионель Месси ошарашил фанатов сменой имиджа

Лионель Месси ошарашил фанатов сменой имиджа


фото: instagram.com/leomessi
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси решил сбрить бороду после выхода из футбольного карантина

Фото с тренировки футболист опубликовал в Instagram.

Звездный аргентинский нападающий решил сбрить бороду, которую носил в последние годы. Фанаты в комментариях сразу отметили, что 32-летний аргентинец помолодел на несколько лет.

В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 112 млн евро.

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