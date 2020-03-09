Россия заинтересована в войне внутри Ливии, потому что в прибрежном шельфе есть залежи газа, - аналитик
Об этом сирийский эксперт Абу-Ибрагим заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла в эфире Эспрессо.TV .
"Битва в Ливии решает судьбу планирования добычи газа, найденого в шельфе. В нем заинтересованы Греция, Кипр, Израиль, Египет с одной стороны, с другой стороны - Турция и ливийские власти, которые хотели бы договориться между собой чтобы поделить этот газ, а с третьей стороны - Россия", - объяснил он.
"Ей (России - ред.) интересен постоянный конфликт в регионе", чтобы там вообще не было возможности производить добычу и чтобы таким образом не снижалась цена российского топлива, отметил эксперт.
"Потому что если добывается газ из шельфа, то российский газ будет очень сильно подать в цене. Мы сейчас говорим о найденом вблизи Европы очень большом количестве газа", - отметил Абу-Ибрагим.
Кроме того, само существование подобного конфликта вблизи Ближнего Востока поднимает цену на нефть, от которой напрямую зависит состояние экономики России, добавил экперт.
"Российская экономика и цена рубля связаны с продажей нефти", - напомнил Абу-Ибрагим.
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