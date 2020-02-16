Эрдоган обвинил Россию в управлении войной в Ливии

16 февраля, 2020, 10:10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия управляет войной в Ливии "на высшем уровне"

Соответствующее высказывание турецкого лидера в субботу, 15 февраля 2020 г., привел турецкий информационный телеканал NTV, передает Еспресо.TV.

Как заявил Эрдоган, Москва влияет на ситуацию с помощью частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Турецкий президент сослался на фотографию, на которой запечатлены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, командующий "Ливийской национальной армией" генерал Халифа Хафтар, а также руководитель ЧВК.

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СМИ связывают частную военную компанию с приближенным к Путину питерским предпринимателем Евгением Пригожиным.

"Все они являются высшими военными чиновниками России и они управляют Вагнером. И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей", - отметил президент Турции.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит оказывать поддержку международно признанному правительству премьер-министра Фаиза Сарраджа.