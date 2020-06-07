Коронавирус в Украине: за сутки - 485 новых больных, 11 умерших
7 июня, 2020, 09:58
По состоянию на утро воскресенья, 7 июня 2020 года, в Украине зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки
Об этом со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) передает Еспресо.TV .
11 больных умерли (всего 788), 242 выздоровели (всех таких 12054).
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До сих пор на лечении находится 14 157 человек (из них - 232 новых).
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Общее количество случаев с подозрением с начала ведения учета - 65105 (769 новых).
- Согласно данным Минздрава, кривая заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшается уже неделю .
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