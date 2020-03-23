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Espreso.tvОбществоКак коронавирус косит "элиту" с Куршевеля. И что это даст украинским больницам

Как коронавирус косит "элиту" с Куршевеля. И что это даст украинским больницам


фото: reuters
Коронавирус в Украине оказался болезнью вовсе не работников. И даже не тех, кто имел работу по контракту в Ухане, а затем получал камни от жителей Новых Санжар

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Несмотря на массовую истерию, ничем не оправданную отчетами ВОЗ, объяснениями эпидемиологов и вирусологов - что у нас не может быть Ломбардия 2.0 - советую лучше читать, кем обнаруживают с положительным тестом на COVID-19.

Новая партия инфицированных вирусом оказалась туристами из ОАЭ, Швеции, Германии и трое из Куршевеля. То есть все те, кто пренебрежительно отнесся к первым смертям в Европе и поехал кататься на лыжах на 8 Марта.

Теперь из-за того, что трем депутатам очень приспичило поехать отдохнуть на очень недешевый курорт - представители власти и отдельные ужасе историей граждане кричат о том, что надо вводить "чрезвычайное положение". Хотя как раз все это убьет экономику и подкосит тех, кто не мог себе позволить покататься на лыжах в разгар эпидемии в Европе. Очень слабая экономически страна как мы просто не сможет вытянуть последствий "чрезвычайного положения", так как неизвестно, кто захочет под шумок отчуждение себе имущество и нажиться на продуктовых талончикам.

Уже абсолютно понятно, что несмотря на истерию и попытки загнать людей в квартиры - шансов больше вылечиться, если будет какая-то серьезная вирусная эпидемия, будут иметь те, кто имеет статус и деньги. Ведь семьи нардепов Сергея Шахова и Сергея Вельможного не захотели лечиться в инфекционном боксе в компании тараканов обычной районной поликлиники по месту жительства. А говорят, подняли на уши всех - и попали в палаты самой лучшей сегодня Александровской больницы. То есть, испугались, что в условиях закрытых границ не смогут пользоваться лучшими достижениями зарубежных клиник и воспользовались лучшим, что осталось недобитым в Украине.

Коронавирус не так страшен, как абсолютная безответственность власти в вопросе предупреждения вируса. Пока наши страны-соседи ставили систем-контроле в аэропортах и уделяли пристальное внимание к путешествующих - у нас устроили показуху с вкраплениями насилия 20 февраля в Новых Санжарах. А в то же время тысячи граждан с инфицированных стран Европы возвращались домой под честное слово, продолжая ходить на работу и в супермаркеты. И здесь вопрос - разве так трудно было людей, которые возвращаются из-за границы самолетами, забирать спецтранспортом на обсервацию под надзор и охрану? Или для тех, кто возвращался из Швейцарии, действуют особые правила?

Далее о самых больницы. Долгое время медицину в нашей стране подменили или бабки-знахарки с настойками мухомора на полыни, или шоу "Битва экстрасенсов" - в то же время врача-бюджетника использовали разве политического интереса: лестницы на митинг, организуй правильное голосование в палатах, попозуйте в белых халатиках с народным избранником.

Когда возникла реальная угроза эпидемии - оказалось, что годами в больницах легкомысленно относились к угрозам эпидемий. Более того, когда встал вопрос, как принимать больных - выяснилось, что в больницах не хватает элементарных масок и костюмов защиты. Вот прошу посмотреть сообщения реальных врачей, которые пришли в комментарии к главе таможенной службы Макса Нефедова с вопросами, где же купить респираторы, которые спешно реализовывали в Испанию:

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Ведь пока масок нету, защита врача украинской больницы выглядит как на фото из Борислава, а это не так далеко от столицы. Страшно представить, что коеться в больницах глубинок:

Если думать глубже - эпидемия коронавируса обнаружила и расковыряла гнойники, на которые многие кто годами закрывал глаза. О том, что медицина в глубоком упадке, но придет время и там встретятся все - и пенсионерка из села, и народный депутат, который должен вечеринку в Куршевеле на 8 Марта. Спасать их всех трех аппаратах искусственной вентиляции легких те же врачи, которые по вечерам после изменений шьют себе маски из марли - потому что их не так просто купить в аптеке

Это история о том, как двойные правила работающих по контракту в Китае из Новых Санжар и по небедным туристам из Швейцарии в конце вылезают всей стране боком. Потому что если из-за вынужденного карантина накроется мелкий и средний бизнес, нас всех вместе ждут трудные времена - и тогда отдельные дельцы, которые декларируют во времена эпидемии покупают новые "мерседесы" смогут втюхать новую идею. Давайте торговать с РФ или устроим экономический хаб с ОРДЛО.

Все болезни в конце идут от поведения людей. Депутат Шахов не пошел на самоизоляцию и отправил на карантин три десятка людей, в том числе и свою семью. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пошла на самоизоляцию, потому что у врача, который ей делал прививки - обнаружили коронавирус. Не побежала в парламент, ресторан или на прямой эфир. Вот он - пример ответственности политика, в эти сверхсложные для человечества времена. В отличие от тех, кто по возвращению из-за границы, тем более таких, где пандемия в разгаре - ходит на работу, а потом обрывает телефоны главврача Александрийской больницы. Поскольку в районной больнице с деревенщиной лежать и делить один аппарат искусственной вентиляции легких не хочется.

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