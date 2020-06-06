6 июня, 2020, 12:59

Число новых больных за сутки, усредненное за последние 7 и 14 дней, растет семь дней подряд

Это произошло впервые с момента ослабления карантина 11 мая этого года, свидетельствует статистика МОЗ. Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Согласно ей, 29 мая Украина вышла на среднесуточный локальный минимум заболевших за последнюю неделю в 375 человек, однако через неделю этот показатель ухудшился до 473 человек, лишь немного не достигнув исторического максимума в 476 человек от 7 мая.

На 29 мая было зафиксировано и суточный локальный минимум больных в среднем за две недели - 382 человека, однако теперь это значение ухудшилось до 424 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние один и две недели.

По этим показателям пик заболеваемости в Украине был соответственно 6 и 10 мая и составил 476 и 474 новых больных в сутки соответственно.

Кроме того, последнюю неделю ухудшается и другая важная кривая - количество больных COVID-19 на данный момент. Такая негативная динамика этого графика зафиксирована впервые после второго этапа ослабления карантина 22 мая. В результате предыдущей пик нынешних больных в 13,39 тыс. От 24 мая был избит сначала 31 мая - 13,6 тыс., потом 2 июня - 13,65 тыс., а 5 июня он достиг показателя в 13,93 тыс. человек .

Минздрав также сообщил, что с 31 мая Киев перестал отвечать установленным правительством требованиям для ослабления карантина: инцидентность (среднее количество новых больных за последние семь дней) превысила 12 человек на 100 тыс. населения и до 5 июня составила уже 14,93.

Из 4-июня до числа "нарушителей" требований ослабление карантина добавилась Житомирская область. Кроме нее и Киева, еще шесть областей нарушают показатели для ослабления карантина, и только две из них - за второстепенным показателем количества тестов. Во Львовской области за последние дни показатель инцидентности, как и в Киеве, удалился от барьера в 12 и достиг соответственно 16,93.

В Ровенской и Волынской областях ситуация не ухудшается, однако показатель инцидентности там все еще очень далек от предельно допустимого для послаблений - соответственно 28,98 и 28,85.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, а с 5 июня позволили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 июня в Украине подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них 11 812 выздоровели, 777 умерли. За сутки - 550 новых случаев, 11 смертельных .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine