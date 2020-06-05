"Сфабрикованная провокация": в МИД РФ отреагировали на высылку своих дипломатов из Чехии
Об этом говорится в заявлении посольства, обнародованном в сети Facebook.
"Речь идет о сфабрикованной провокации. Этот недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - говорится в заявлении.
"Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", - добавили в посольстве.
Правительство Чехии 5 июня объявило, что два дипломата посольства РФ в Праге, причастные к скандалу с угрозой отравления чешских политиков, будут высланы из страны .
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что данные Службы секретной информации (BIS) четко указывают, что вся история "возникла в результате внутренней борьбы в посольстве России в Праге".
Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: российский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в которой был мощный токсин рицин.
Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинением.
Мэру и главам двух районов Праги, в том числе и Прага 6, предоставили охрану из-за сообщения о возможной подготовке покушения на них со стороны РФ.
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