"Сфабрикованная провокация": в МИД РФ отреагировали на высылку своих дипломатов из Чехии

5 июня, 2020, 17:25

Посольство России в Чехии "глубоко разочаровано" решением чешских властей выслать двух российских дипломатов из страны и заявляет о "сфабрикованной провокации"

Об этом говорится в заявлении посольства, обнародованном в сети Facebook.

"Речь идет о сфабрикованной провокации. Этот недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - говорится в заявлении.

"Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", - добавили в посольстве.

Правительство Чехии 5 июня объявило, что два дипломата посольства РФ в Праге, причастные к скандалу с угрозой отравления чешских политиков, будут высланы из страны .

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что данные Службы секретной информации (BIS) четко указывают, что вся история "возникла в результате внутренней борьбы в посольстве России в Праге".

Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: российский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в которой был мощный токсин рицин.

Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинением.

Мэру и главам двух районов Праги, в том числе и Прага 6, предоставили охрану из-за сообщения о возможной подготовке покушения на них со стороны РФ.