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Espreso.tvОбществоВ Чехию прибыл "опасный россиянин": инициаторам сноса памятника Коневу выделили охрану

В Чехию прибыл "опасный россиянин": инициаторам сноса памятника Коневу выделили охрану


фото: reuters
Инициаторам сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге выделили полицейскую охрану из-за угроз со стороны России

Как сообщает чешское издание Respekt , речь идет о мэре города Зденеке Гржибе, а также старост двух районов Ондржее Коларе и Павле Новотном.

Отмечается, что поводом для выделения им охраны стало, в частности, заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что они якобы "должны понести ответственность" за снос памятника Коневу в соответствии с российским законодательством.

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По словам источника издания, чешские спецслужбы отследили также прибытие в Прагу гражданина России, который может представлять опасность для чиновников, обвиняемых Москвой в "вандализме".

Кроме того, замечено перемещение в Европу группы из сотрудников российской разведки.

Напомним, памятник Коневу в Праге демонтировали 4 апреля.

До этого Чехия предлагала РФ забрать его себе, но русские это проигнорировали.

Впрочем, уже после сноса монумента российские власти таки потребовала вернуть его себе, но получили в итоге отказ.

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