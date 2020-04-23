В Чехию прибыл "опасный россиянин": инициаторам сноса памятника Коневу выделили охрану
Как сообщает чешское издание Respekt , речь идет о мэре города Зденеке Гржибе, а также старост двух районов Ондржее Коларе и Павле Новотном.
Отмечается, что поводом для выделения им охраны стало, в частности, заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что они якобы "должны понести ответственность" за снос памятника Коневу в соответствии с российским законодательством.
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По словам источника издания, чешские спецслужбы отследили также прибытие в Прагу гражданина России, который может представлять опасность для чиновников, обвиняемых Москвой в "вандализме".
Кроме того, замечено перемещение в Европу группы из сотрудников российской разведки.
Напомним, памятник Коневу в Праге демонтировали 4 апреля.
До этого Чехия предлагала РФ забрать его себе, но русские это проигнорировали.
Впрочем, уже после сноса монумента российские власти таки потребовала вернуть его себе, но получили в итоге отказ.
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