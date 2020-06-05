Прага высылает двух российских дипломатов из-за угроз отравления чешских политиков

5 июня, 2020, 15:30

Правительство Чехии решило, что двое дипломатов посольства РФ в Праге, причастных к скандалу с угрозой отравления чешских политиков, будут высланы из страны

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешские СМИ.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что двое дипломатов посольства России, фигурировавших в скандале с угрозами отравления чешских политиков, будут высланы из страны.

"Данные Службы секретной информации (BIS) четко указывают, что вся история возникла в результате внутренней борьбы в посольстве России в Праге, и один из дипломатов прислал BIS информацию о якобы запланированной атаке на чешских политиков", - заявил Андрей Бабиш.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что его ведомство пыталось решить эту ситуацию "негласно и дипломатично", но это оказалось невозможным.

"Подход Российской Федерации не оставляет нам иного выбора, кроме как выслать этих дипломатов", - заявил он.

Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: русский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в которой был мощный токсин рицин.

Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинением.

Мэру и главам двух районов Праги, в том числе и Прага 6, предоставили охрану из-за сообщения о возможной подготовке покушения на них со стороны РФ.