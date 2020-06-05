Прага высылает двух российских дипломатов из-за угроз отравления чешских политиков
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешские СМИ.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что двое дипломатов посольства России, фигурировавших в скандале с угрозами отравления чешских политиков, будут высланы из страны.
"Данные Службы секретной информации (BIS) четко указывают, что вся история возникла в результате внутренней борьбы в посольстве России в Праге, и один из дипломатов прислал BIS информацию о якобы запланированной атаке на чешских политиков", - заявил Андрей Бабиш.
Министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что его ведомство пыталось решить эту ситуацию "негласно и дипломатично", но это оказалось невозможным.
"Подход Российской Федерации не оставляет нам иного выбора, кроме как выслать этих дипломатов", - заявил он.
Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: русский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в которой был мощный токсин рицин.
Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинением.
Мэру и главам двух районов Праги, в том числе и Прага 6, предоставили охрану из-за сообщения о возможной подготовке покушения на них со стороны РФ.
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