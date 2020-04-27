Мэр Праги и инициаторы сноса памятника Коневу находятся под охраной полиции из-за угрозы отравления агентами РФ
Об этом Гржиб рассказал в интервью российскому изданию "Эхо Москвы" .
"Из того, что я могу сказать вам, это то, что наблюдение сейчас ведется не только за мной. Мой дом окружен охраной, потому что это риск не только для меня, но и для моей семьи", - сказал Гржиб.
По просьбе подтвердить информацию о том, что на него готовилось покушение человеком с дипломатическим паспортом России, Гржиб ответил: "Все, что я могу сказать, это то, что установлено это было во время католической Пасхи. Значит, больше, чем две недели назад" .
Гржиб прокомментировал решение о сносе памятника маршалу Коневу, после чего и появилась информация о возможной угрозе его жизни.
"Как мэр Праги, я все же не могу вмешиваться в решение районов, так как памятник маршалу Коневу это имущество одного из районов. Я понимаю, что в других странах иначе устроена эта система, но я придерживаюсь нашей конституции. И пока она существует, я буду придерживаться ее", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня в комментарии ТАСС заявил, что не знает о расследовании чешского журнала Respekt, но считает его похожим на "утку".
Напомним, чешское издание Respekt рассказало детали о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.
Сообщается, что российский спецагент прибыл в аэропорт Вацлава Гавела из России три недели назад. У него был российский дипломатический паспорт. В чемодане россиянина, по источникам издания, находилась доза смертельного яда рицина.
Чешские силовики, отмечает издание, знали о приезде русского, и оценили, что он может представлять риск для нескольких чешских политиков, чьи действия в последние месяцы спровоцировали гнев Москвы.
Речь об Ондржее Колару, голову 6 района Праги, в котором был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а также мэре Праги Зденеке Гржиба, чей кабинет распорядился переименовать площадь перед российским посольством в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
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