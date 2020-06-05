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Espreso.tvОбществоМарченко: соглашение с МВФ не предусматривает повышения пенсионного возраста

Марченко: соглашение с МВФ не предусматривает повышения пенсионного возраста

Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышения пенсионного возраста

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, передает "Левый Берег".

"О повышении пенсионного возраста речь не идет", - сказал министр.

Он добавил, что меморандум предусматривает продление пенсионной реформы, суть которой заключается в неназначении спецпенсий судьям, прокурорам и т. Д.

По его словам, после получения средств от МВФ, Украина также получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и кредит $1 млрд от Всемирного банка.

Средства МВФ, по данным Марченко, будут направлены на финансирование дефицита госбюджета, который на текущий год предусмотрен около 8%.

"Лучше $5 млрд на 18 месяцев, чем $8 млрд - на 36", - сказал Марченко, комментируя сокращение программы с МВФ и по срокам и финансированию.

Вместе с тем он подтвердил, что меморандум предусматривает продолжение реформы медицины, образования и налоговой.

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  • Напомним, 7 мая МВФ отказался от подписания трехлетней программы по Украине, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Тогда Украина рассчитывала, что МВФ предоставит кредиты на $8 млрд, при этом $3,5 млрд ожидались уже в этом году.
  • 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .
  • Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $5 млрд долларов 5 июня, а первый транш будет выделен следующий день , заявил Шмыгаль.
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