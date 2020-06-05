Марченко: соглашение с МВФ не предусматривает повышения пенсионного возраста
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, передает "Левый Берег".
"О повышении пенсионного возраста речь не идет", - сказал министр.
Он добавил, что меморандум предусматривает продление пенсионной реформы, суть которой заключается в неназначении спецпенсий судьям, прокурорам и т. Д.
По его словам, после получения средств от МВФ, Украина также получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и кредит $1 млрд от Всемирного банка.
Средства МВФ, по данным Марченко, будут направлены на финансирование дефицита госбюджета, который на текущий год предусмотрен около 8%.
"Лучше $5 млрд на 18 месяцев, чем $8 млрд - на 36", - сказал Марченко, комментируя сокращение программы с МВФ и по срокам и финансированию.
Вместе с тем он подтвердил, что меморандум предусматривает продолжение реформы медицины, образования и налоговой.
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- Напомним, 7 мая МВФ отказался от подписания трехлетней программы по Украине, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Тогда Украина рассчитывала, что МВФ предоставит кредиты на $8 млрд, при этом $3,5 млрд ожидались уже в этом году.
- 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .
- Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $5 млрд долларов 5 июня, а первый транш будет выделен следующий день , заявил Шмыгаль.