Марченко: соглашение с МВФ не предусматривает повышения пенсионного возраста

5 июня, 2020, 07:59

Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышения пенсионного возраста

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, передает "Левый Берег".

"О повышении пенсионного возраста речь не идет", - сказал министр.

Он добавил, что меморандум предусматривает продление пенсионной реформы, суть которой заключается в неназначении спецпенсий судьям, прокурорам и т. Д.

По его словам, после получения средств от МВФ, Украина также получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и кредит $1 млрд от Всемирного банка.

Средства МВФ, по данным Марченко, будут направлены на финансирование дефицита госбюджета, который на текущий год предусмотрен около 8%.

"Лучше $5 млрд на 18 месяцев, чем $8 млрд - на 36", - сказал Марченко, комментируя сокращение программы с МВФ и по срокам и финансированию.

Вместе с тем он подтвердил, что меморандум предусматривает продолжение реформы медицины, образования и налоговой.

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