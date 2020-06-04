Ткаченко заявил, что продаст свою долю собственности Одесской киностудии

4 июня, 2020, 13:48

По словам нового главы Минкульта Александра Ткаченко, он продаст свою долю одесской киностудии, чтобы избежать конфликта интересов

Об этом новоизбранный министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV .

"Я сегодня уже сказал, что, - такое впечатление - есть 2 группы информационных каналов. Одни - патриоты, другие - русофилы, которые видят проблемы культуры только в одном - в Одесской киностудии. На это я сегодня ответил, что ложь не имеет границ ", - ответил Ткаченко на вопрос журналистки о состоянии дел в киностудии.

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Он отметил, что парламент принял закон, согласно которому Одесская киностудия не может перепрофилировать свою работу в ближайшие 20 лет и будет заниматься производством фильмов.

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"Студия частично приватизирована. Для того, чтобы избежать возможного конфликта интересов, я в ближайшее время вынужден буду продать свою долю Одесской киностудии", - добавил министр.

Напомним, 4 июня Верховная Рада проголосовала за назначение бывшего генерального директора "1 + 1" и нардепа от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики

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