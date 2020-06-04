Ткаченко назначен министром культуры

4 июня, 2020, 11:57

Верховная Рада проголосовала за назначение бывшего генерального директора "1 + 1" и нардепа от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики

За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата, передает Еспресо.TV.

В речи перед назначением будущий министр отметил, что культура формирует 4% ВВП страны. Ткаченко пообещал бороться за финансирование бюджета на культуру и провести аудит в министерстве.

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