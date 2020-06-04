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Espreso.tvОбществоТкаченко назначен министром культуры

Ткаченко назначен министром культуры


фото: fb
Верховная Рада проголосовала за назначение бывшего генерального директора "1 + 1" и нардепа от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики

За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата, передает Еспресо.TV.

В речи перед назначением будущий министр отметил, что культура формирует 4% ВВП страны. Ткаченко пообещал бороться за финансирование бюджета на культуру и провести аудит в министерстве.

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  • Напомним, первого июня стало известно, что по решению фракции "Слуга народа" на должность главы Минкульта выдвинули Александра Ткаченко
  • Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту поддержать кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.
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