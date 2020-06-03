Ткаченко рассказал о возможном влиянии Коломойского в случае своего назначения главой Минкульта
Об этом сообщает Радио Свобода.
"А как вы считаете: у Игоря Коломойского есть большие интересы в сфере культуры?" - сказал Ткаченко.
Отвечая на уточнение, что министерство, которое он может возглавить, занимается не только культурой, но и информационной политикой, Ткаченко сказал:
"Я уже год работаю политиком и в принципе выбор мой был сознательным. Что касается работы с Игорем Валерьевичем: я с ним работал более 10 лет, безусловно, его хорошо знаю, но культура (сфера культуры), и те интересы и вызовы, которые существуют в сфере культуры, имеют мало касательного к интересам господина Коломойского".
Напомним, что до избрания народным депутатом Александр Ткаченко возглавлял медиахолдинг "1+1" Игоря Коломойского.
- Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту поддержать кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.