Ткаченко рассказал о возможном влиянии Коломойского в случае своего назначения главой Минкульта

3 июня, 2020, 18:30

Нардеп от "Слуги народа", кандидат на пост министра культуры Александр Ткаченко рассказал, сможет ли олигарх Игорь Коломойский влиять на министерство в случае этого назначения

Об этом сообщает Радио Свобода.

"А как вы считаете: у Игоря Коломойского есть большие интересы в сфере культуры?" - сказал Ткаченко.

Отвечая на уточнение, что министерство, которое он может возглавить, занимается не только культурой, но и информационной политикой, Ткаченко сказал:

"Я уже год работаю политиком и в принципе выбор мой был сознательным. Что касается работы с Игорем Валерьевичем: я с ним работал более 10 лет, безусловно, его хорошо знаю, но культура (сфера культуры), и те интересы и вызовы, которые существуют в сфере культуры, имеют мало касательного к интересам господина Коломойского".

Напомним, что до избрания народным депутатом Александр Ткаченко возглавлял медиахолдинг "1+1" Игоря Коломойского.