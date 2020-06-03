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Espreso.tvОбществоТкаченко рассказал о возможном влиянии Коломойского в случае своего назначения главой Минкульта

Ткаченко рассказал о возможном влиянии Коломойского в случае своего назначения главой Минкульта

Нардеп от "Слуги народа", кандидат на пост министра культуры Александр Ткаченко рассказал, сможет ли олигарх Игорь Коломойский влиять на министерство в случае этого назначения

Об этом сообщает Радио Свобода.

"А как вы считаете: у Игоря Коломойского есть большие интересы в сфере культуры?" - сказал Ткаченко.

Отвечая на уточнение, что министерство, которое он может возглавить, занимается не только культурой, но и информационной политикой, Ткаченко сказал:

"Я уже год работаю политиком и в принципе выбор мой был сознательным. Что касается работы с Игорем Валерьевичем: я с ним работал более 10 лет, безусловно, его хорошо знаю, но культура (сфера культуры), и те интересы и вызовы, которые существуют в сфере культуры, имеют мало касательного к интересам господина Коломойского".

Напомним, что до избрания народным депутатом Александр Ткаченко возглавлял медиахолдинг "1+1" Игоря Коломойского.

  • Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту поддержать кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.
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