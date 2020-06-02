Гильдия кинематографистов Одессы просит Раду не назначать Ткаченко министром культуры

2 июня, 2020, 22:41

Общественная организация "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой не допустить назначения министром культуры народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко

Об этом говорится в обращении союза на Facebook.

"Профессиональные кинематографисты Одессы просят Вас не допустить назначения скандально известного медиа-менеджера, бывшего генерального директора "1+1" Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины в связи с тем, что своими действиями он уже фактически присвоил и цинично уничтожил Одесскую киностудию художественных фильмов, и теперь осуществляет попытку рейдерского захвата киностудии "Укркинохроника", - заявили в "Гильдии".