Рада отправила на доработку программу правительства

4 июня, 2020, 11:00

Верховная Рада решила отправить на доработку программу действий Кабинета министров Украины

Об этом передает Еспресо.TV .

За такое решение проголосовали 245 народных депутатов.

В программе действий правительства определены главные приоритеты: евроатлантическая интеграция Украины, защита государства и укрепление экономики, несмотря на эпидемию коронавирусной болезни.

Согласно тексту программы, в приоритетных региональных направлений деятельности Кабмина относятся: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе, оптимизация системы территориальной организации власти на местах, совершенствование административно-территориального устройства.

В долгосрочных планах правительства Шмыгаля - поддержка малого и среднего бизнеса. Планируется создать благоприятные условия для его развития и восстановления, поддерживать предпринимательскую инициативу украинцев, способствовать уменьшению регуляторного давления на малый и средний бизнес, а также вводить новые программы кредитной поддержки.

Кроме того, Кабмин будет создавать условия для развития украинской промышленности, осуществлять поддержку украинского экспортера для расширения присутствия отечественной продукции на зарубежных рынках, ввести экспортное кредитование. Что касается управления государственными предприятиями, их также планируют приватизировать.

Украинский фермерству обещают государственную поддержку, в аграрный сектор будут привлекать инвестиции и способствовать экспорту продукции. Также правительство будет способствовать реализации закона о рынке земли в Украине.

Кабинет министров намерен продолжить медицинскую реформу. Также будет расширена программа обеспечения доступными лекарствами, развиваться экстренная медицинская помощь и система общественного здоровья. Медикам обещают обеспечить достойные условия труда и уровень оплаты.

Кабмин обещает регулярную индексацию пенсий и справедливый механизм ее начисления. Незащищенные слои населения получат адресную поддержку и субсидии. Правительство намерено создать предпосылки для эффективного функционирования накопительной пенсионной системы. Для людей с ограниченными обещают обеспечения прав и устранения дискриминации.

Социальную поддержку обещают также пострадавшим от войны на Донбассе, переселенцам, политзаключенным, пленным и военнослужащим. Военным создадут возможность для получения образования, профессионального развития и ведения своего бизнеса.

Кабмин намерен сформировать целостное украиноязычное культурно-информационное пространство и обеспечить развитие кинематографа. Среди других целей - защита и популяризация культурного наследия и культурных ценностей, защите украинского информационного пространства, противодействие информационной агрессии.

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