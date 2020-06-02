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Espreso.tvОбществоУ "Слуге народа" нет голосов за программу правительства, - Верещук

У "Слуге народа" нет голосов за программу правительства, - Верещук


фото: pravda.ua
По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, у ее силы сейчас нет 226 голосов для принятия программы правительства

Об этом нардеп Ирина Верещук заявила в комментарии Цензор.НЕТ .

Она отметила, что доработанная версия программы, направленная в профильный комитет, была остро раскритикована.

"На сегодня то, что я слышу от депутатов - не планируют (поддерживать программу действий правительства. - Ред.). Есть меньше голосов, чем нужно. 226 я не вижу. Я понимаю, что оппозиция не будет поддерживать в любом случае, а своих голосов у нас не хватает ", - рассказала Верещук.

Она отметила, что голосование за программу правительства перенесли на четверг, 4 июня, из-за нехватки голосов.

До четверга, по словам Верещук, правительство должно показать корреляцию между меморандумом МВФ и программой действий правительства.

"Если этого не будет, я не буду голосовать", - отметила Верещук.

Напомним, ранее комитеты ВР на рассмотрении отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.

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