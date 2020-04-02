Кабмин утвердил программу деятельности, - Шмыгаль

2 апреля, 2020, 22:35

2 апреля Кабинет министров утвердил программу деятельности правительства

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины.

"С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что программа еще не обнародована, однако в пресс-службе назвали главные приоритеты: евроатлантическая интеграция Украины, защита государства и укрепление экономики, несмотря на эпидемию.

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