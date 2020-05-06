Шесть комитетов Рады завернули программу правительства на доработку, - Железняк
6 мая, 2020, 15:51
По состоянию на 6 мая новую программу правительства отправили на доработку 6 комитетов Верховной Рады Украины
Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook.
Депутат отметил, что документ на 9 страниц рассмотрели такие Комитеты ВР:
- Комитет по вопросам экологической политики
- Комитет по вопросам организации государственной власти
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Комитет по вопросам экономического развития (главный по этому вопросу)
- Комитет по вопросам правовой политики
- Комитет по антикоррупционной политике
"Завтра еще Комитет образования рассмотрит это творчество. Учитывая, что до сих пор нет министра образования, думаю результат предсказуем", - прокомментировал Железняк.
- Напомним, 2 апреля Кабинет министров утвердил программу деятельности
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