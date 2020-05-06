Шесть комитетов Рады завернули программу правительства на доработку, - Железняк

6 мая, 2020, 15:51

По состоянию на 6 мая новую программу правительства отправили на доработку 6 комитетов Верховной Рады Украины

Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook.

Депутат отметил, что документ на 9 страниц рассмотрели такие Комитеты ВР:

Комитет по вопросам экологической политики

Комитет по вопросам организации государственной власти

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Комитет по вопросам экономического развития (главный по этому вопросу)

Комитет по вопросам правовой политики

Комитет по антикоррупционной политике

"Завтра еще Комитет образования рассмотрит это творчество. Учитывая, что до сих пор нет министра образования, думаю результат предсказуем", - прокомментировал Железняк.

Напомним, 2 апреля Кабинет министров утвердил программу деятельности

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