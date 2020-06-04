Дело генерала СБУ Шайтанова: суд продлил расследование по поводу госизмены и подготовки терактов
4 июня, 2020, 18:11
Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу о государственной измене и подготовке терактов генерал-майором Службы безопасности Украины Валерием Шайтановым
Соответствующее решение приняла 4 июня следственный судья Елена Мелешак, передает Укринформ .
"Судья удовлетворила ходатайство и продлила срок досудебного расследования по делу Валерия Шайтанова", - говорится в сообщении.
- Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова. Говорили о задокументированных встречах с полковником ФСБ за рубежом и подготовке покушения на Адама Осмаева.
- Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток .
- Проанализировав записи СБУ, которые были обнародованы после задержания генерала Шайтанова, в Bellingcat пришли к выводу, что куратор и вербовщик последнего - полковник ФСБ Егоров - это "Эльбрус" с записей о сбивании малайзийского Boeing.
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