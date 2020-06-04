Дело генерала СБУ Шайтанова: суд продлил расследование по поводу госизмены и подготовки терактов

4 июня, 2020, 18:11

Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу о государственной измене и подготовке терактов генерал-майором Службы безопасности Украины Валерием Шайтановым

Соответствующее решение приняла 4 июня следственный судья Елена Мелешак, передает Укринформ .

"Судья удовлетворила ходатайство и продлила срок досудебного расследования по делу Валерия Шайтанова", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова. Говорили о задокументированных встречах с полковником ФСБ за рубежом и подготовке покушения на Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток .

Проанализировав записи СБУ, которые были обнародованы после задержания генерала Шайтанова, в Bellingcat пришли к выводу, что куратор и вербовщик последнего - полковник ФСБ Егоров - это "Эльбрус" с записей о сбивании малайзийского Boeing.

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