 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело генерала СБУ Шайтанова: суд продлил расследование по поводу госизмены и подготовки терактов

Дело генерала СБУ Шайтанова: суд продлил расследование по поводу госизмены и подготовки терактов


фото: ukrinform
Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу о государственной измене и подготовке терактов генерал-майором Службы безопасности Украины Валерием Шайтановым

Соответствующее решение приняла 4 июня следственный судья Елена Мелешак, передает Укринформ .

"Судья удовлетворила ходатайство и продлила срок досудебного расследования по делу Валерия Шайтанова", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова. Говорили о задокументированных встречах с полковником ФСБ за рубежом и подготовке покушения на Адама Осмаева.
  • Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток .
  • Проанализировав записи СБУ, которые были обнародованы после задержания генерала Шайтанова, в Bellingcat пришли к выводу, что куратор и вербовщик последнего - полковник ФСБ Егоров - это "Эльбрус" с записей о сбивании малайзийского Boeing.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июня, 2020 четверг

больше новостей

4 июня, 2020 четверг

3 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать