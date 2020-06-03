Диссидент Софяник может судиться в ЕСПЧ против России, - адвокат
Об этом Радио Крым.Реалии заявил адвокат Сергей Заяц.
"Во-первых, вопрос навязанного гражданства. Как пояснил Олег Алексеевич, он был вынужден получить российский паспорт, и это правда: начиная с 2015 года находиться на оккупированной территории без российских документов крымчанам становилось все труднее. Без них нельзя получить доступ к банковским, почтовым услугам, нельзя официально работать и так далее", - отметил юрист.
Еще одним основанием для обращения Заяц назвал ограничение на свободу перемещения Софяника по территории Украины, поскольку российские власти не выпускали его из Крыма.
"Но третье, самое серьезное нарушение - принуждение граждан Украины покидать оккупированную территорию. Для них создают такие условия, внушают страх, нарушают права человека, чтобы они стали внутренне перемещенными лицами. Это явление носит массовый характер, и по этому вопросу однозначно следует обращаться в ЕСПЧ" , - сказал Заяц.
Софяник заявил, что намерен воспользоваться такой возможностью: "Да, обратиться можно, если мне помогут юристы и международные организации. С Россией надо бороться и наказывать ее на правовом, судебном уровне".
- Напомним, 17 апреля российская ФСБ не позволила выехать на материковую часть Украины пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику.
- Софяник подал заявление о выходе из "гражданства" России, которое его заставили получить после аннексии Крыма.
- Софяник выехал с аннексированного Крыма на материковую Украину.