В Крыму диссидент и спортсмен Софяник подал на выход из российского "гражданства", чтобы уехать из полуострова

21 апреля, 2020, 19:11

Севастопольский пловец-марафонец, бывший диссидент Олег Софяник подал заявление о выходе из "гражданства" России, которое его заставили получить после аннексии Крыма

Об этом сообщают "Крым.Реалии ".

Свое решение Софяник объяснил тем, что 17 апреля российская ФСБ отказалась выпустить его из аннексированного Крыма на территорию материковой Украины, аргументировав это наличием у него российского паспорта.

"В связи с тем, что российские власти не выпустили меня из Крыма на материковую Украину, поскольку у меня есть навязанный мне паспорт гражданина России - я обратился в Министерство внутренних дел России с требованием об аннулировании моего российского гражданства. Поскольку считаю, что паспорт мне был выдан незаконно. Это нелегитимный документ ", - пояснил бывший диссидент.

Бывший диссидент также выразил опасение, что если продолжит оставаться на территории Крыма, то его в любой момент могут посадить или поместить в психиатрическую больницу.

Кроме того Софяник, выразил надежду, что Офис президента Украины Владимира Зеленского и аппарат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой помогут ему покинуть Крым.

Напомним, 17 апреля российская ФСБ не позволила выехать на материковую часть Украины пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику

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