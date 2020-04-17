Из-за навязанного Россией "гражданства" ФСБ не выпустила из Крыма украинского спортсмена и диссидента Софяника

17 апреля, 2020, 11:21

Российская ФСБ не позволила выехать на материковую часть Украины пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику

Об этом он сообщил изданию Крым.Реалии.

"Сегодня ФСБ на "Чонгаре" отказалась пропустить меня на материковую Украину. Несмотря на паспорт гражданина Украины, наличие навязанного гражданства России не позволяет им выпускать людей из "путинской зоны". Так они объяснили. Не допустили даже к прохождению границы. Не разговаривают вообще. Если у тебя "путинский аусвайс" - этот документ раба - все, ты не выездной, ты навсегда в застенках гигантской тюрьмы России. Буду добиваться аннулирования российского паспорта, насильно мне навязанного оккупационными властями", - сказал Софяник.

Он уточнил, что никакого документа о запрете на выезд ему не выдали.