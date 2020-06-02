Диссидент Софяник уехал из оккупированного Крыма с третьей попытки, ФСБ запретила ему возвращаться

2 июня, 2020, 21:37

Севастопольский пловец-марафонец, диссидент Олег Софяник уехал из аннексированного Крыма на материковую Украину

Об этом сообщил представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич в Facebook.

"Гражданин Украины Олег Софяник находится на подконтрольной правительству Украины территории", - написал он.

В комментарии Крым.Реалии Софяник подтвердил, что пересечь админграницу ему помог Кориневич.

"Меня встречали украинские пограничники, вот везут сейчас на машине в Херсон, а там я дальше в Днепропетровскую область", - сказал диссидент, добавив, что теперь планирует заняться общественной деятельностью, связанной с Крымом.

Софяник сообщил, что на пересечении админграницы представители ФСБ России заявили, что ему запрещен въезд на полуостров.

"Они долго созванивались, с кем-то о чем-то говорили. Достаточно корректно все было. Потом сказали, что сейчас подойдет старший по смене. На видеокамеру они меня сняли: я сказал фамилию, имя, отчество, дату рождения, и он объявил, что я покидаю границу однократно и "для вас въезд в Россию запрещен". На видеокамеру они сняли, никаких бумаг не давали. и сказали мне, что я свободен ", - рассказал Софяник.

Официальной причины запрета на въезд Софяник не знает.