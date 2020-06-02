Диссидент Софяник уехал из оккупированного Крыма с третьей попытки, ФСБ запретила ему возвращаться
Об этом сообщил представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич в Facebook.
"Гражданин Украины Олег Софяник находится на подконтрольной правительству Украины территории", - написал он.
В комментарии Крым.Реалии Софяник подтвердил, что пересечь админграницу ему помог Кориневич.
"Меня встречали украинские пограничники, вот везут сейчас на машине в Херсон, а там я дальше в Днепропетровскую область", - сказал диссидент, добавив, что теперь планирует заняться общественной деятельностью, связанной с Крымом.
Софяник сообщил, что на пересечении админграницы представители ФСБ России заявили, что ему запрещен въезд на полуостров.
"Они долго созванивались, с кем-то о чем-то говорили. Достаточно корректно все было. Потом сказали, что сейчас подойдет старший по смене. На видеокамеру они меня сняли: я сказал фамилию, имя, отчество, дату рождения, и он объявил, что я покидаю границу однократно и "для вас въезд в Россию запрещен". На видеокамеру они сняли, никаких бумаг не давали. и сказали мне, что я свободен ", - рассказал Софяник.
Официальной причины запрета на въезд Софяник не знает.
- Напомним, 17 апреля российская ФСБ не позволила выехать на материковую часть Украины пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику.
- Софяник подал заявление о выходе из "гражданства" России, которое его заставили получить после аннексии Крыма.