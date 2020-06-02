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Espreso.tvСпортИгрок сборной Украины перешел из французского чемпионата в польский

Игрок сборной Украины перешел из французского чемпионата в польский


фото: indykpolazs.pl
Игрок сборной Украины по волейболу Дмитрий Теременко стал игроком польского "Ольштына"

Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

Украинец подписал с польской командой контракт на 1 год, он будет выступать под 12 номером.

В сезоне 2019/20 "Ольштын" после 24 туров занимал восьмое место в турнирной таблице чемпионата Польши по волейболу, однако сезон был завершен из-за пандемии коронавуруса.

Последний сезон Дмитрий Теременко провел во французском "Туре", а сезоном ранее уже выступал в чемпионате Польши за "Чарни Радом".

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