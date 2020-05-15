Бывший тренер украинского клуба призвал вернуть Львов в Польшу
15 мая, 2020, 11:17
Бывший главный тренер львовских "Барки-Летучие мыши" Ян Сух выступил за то, чтобы клуб участвовал в чемпионате Польши в следующем сезоне
Об этом сообщает przegladsportowy.pl.
Тренер считает, что команда не имеет себе равных в Украине.
"Я за то, чтобы "Барки-Летучие мыши" играли в Плюс-лиге. Дадим им шанс. Даже в то время, когда я был тренером "Баркома", люди говорили об идее присоединения команды к чемпионату Польши. В Украине они не имеют себе равных. у них действительно сильная команда, прекрасный зал, который может вместить более 2000 зрителей и очень хорошо организован клуб. Они побеждали "Ресовию". Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе", - сказал Ян Сух.
- 15 мая львовские "Барки-Летучие мыши" подали заявку на участие в чемпионате Польши по волейболу.
- 27 марта федерация волейбола Украины принял решение досрочно завершить соревнования в мужской и женской Суперлиге из-за пандемии коронавируса.
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