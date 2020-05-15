Бывший тренер украинского клуба призвал вернуть Львов в Польшу

15 мая, 2020, 11:17

Бывший главный тренер львовских "Барки-Летучие мыши" Ян Сух выступил за то, чтобы клуб участвовал в чемпионате Польши в следующем сезоне

Об этом сообщает przegladsportowy.pl.

Тренер считает, что команда не имеет себе равных в Украине.

"Я за то, чтобы "Барки-Летучие мыши" играли в Плюс-лиге. Дадим им шанс. Даже в то время, когда я был тренером "Баркома", люди говорили об идее присоединения команды к чемпионату Польши. В Украине они не имеют себе равных. у них действительно сильная команда, прекрасный зал, который может вместить более 2000 зрителей и очень хорошо организован клуб. Они побеждали "Ресовию". Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе", - сказал Ян Сух.