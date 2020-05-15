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Espreso.tvСпортУкраинский клуб со следующего сезона будет выступать в чемпионате Польши

Украинский клуб со следующего сезона будет выступать в чемпионате Польши


фото: kazhany.lviv.ua
Львовские "Барком-Летучие мыши" подали заявку на участие в чемпионате Польши по волейболу

Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Также заявку подал один немецкий клуб.

"Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь. Из-за вспышки коронавируса трудно представить расширение лиги и включение команд из-за рубежа. Но никогда не говори никогда. Безусловно стоит рассмотреть эти предложения", - рассказал директор департамента связи польской волейбольной лиги Камиль Скадовске.

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