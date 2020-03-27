Чемпионат Украины завершен без чемпиона из-за пандемии коронавируса
27 марта, 2020, 16:43
Федерация волейбола Украины принял решение досрочно завершить соревнования в мужской и женской Суперлиге из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.
Все волейбольные розыгрыши завершены без определения окончательных победителей. Команды, которые будут представлять Украину в еврокубках, будут определены на специальном заседании Исполнительного комитета ФВУ.
На момент завершения в женской Суперлиге лидировал "Прометей", а в мужской "Барки-Летучая мышь".
- 12 марта Федерация баскетбола Украины приняла решение прекратить чемпионат страны по баскетболу из-за распространения коронавируса.
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