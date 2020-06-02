ВОЗ сообщила число вакцин против СОVID-19, которые разрабатывают в мире

2 июня, 2020, 20:34

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывают 133 потенциальных вакцины против коронавируса

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае.

При этом 123 вакцины находятся на доклинической стадии испытаний, в частности, в Токийском университете, университете Тулейн, университете Альберты и университете Питтсбурга.

Напомним, 5 мая в Израиле ученым удалось обнаружить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. Они могут быть использованы для создания вакцины.

18 мая американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала первые результаты испытаний вакцины против коронавируса на людях.

24 мая в США пообещали первыми в мире разработать вакцину от COVID-19.

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