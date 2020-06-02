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Espreso.tvМирВОЗ сообщила число вакцин против СОVID-19, которые разрабатывают в мире

ВОЗ сообщила число вакцин против СОVID-19, которые разрабатывают в мире


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывают 133 потенциальных вакцины против коронавируса

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае.

При этом 123 вакцины находятся на доклинической стадии испытаний, в частности, в Токийском университете, университете Тулейн, университете Альберты и университете Питтсбурга.

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