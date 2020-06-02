ВОЗ сообщила число вакцин против СОVID-19, которые разрабатывают в мире
2 июня, 2020, 20:34
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывают 133 потенциальных вакцины против коронавируса
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае.
При этом 123 вакцины находятся на доклинической стадии испытаний, в частности, в Токийском университете, университете Тулейн, университете Альберты и университете Питтсбурга.
- Напомним, 5 мая в Израиле ученым удалось обнаружить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. Они могут быть использованы для создания вакцины.
- 18 мая американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала первые результаты испытаний вакцины против коронавируса на людях.
- 24 мая в США пообещали первыми в мире разработать вакцину от COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb