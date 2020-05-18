 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАмериканская компания заявила об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

Американская компания заявила об успешных испытаниях вакцины от коронавируса


фото: reuters
Американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала первые результаты испытаний вакцины против коронавируса на людях

В первой фазе испытания вакцины были обнаружены положительные признаки потенциальной возможности предотвращения заражения, сообщает CNBC.

Группы по 15 человек от 18 до 55 лет получали дозу 25 мкг, 100 мкг и 250 мкг препарата. По данным компании, вакцина вырабатывает антитела против COVID-19 во всех 45 испытуемых.

"На 43-й день или через две недели после второй дозы уровни связующих антител в группе 25 мкг были на уровне, который обычно наблюдается в образцах крови людей, которые выздоровели от этой болезни. В группе 100 мкг содержались антитела, которые значительно превышали уровни у выздоровевших пациентов", - сообщили в компании.

Кроме того, вакцина также производит нейтрализующие антитела против COVID-19 как минимум ув восьми участников. Эксперты считают, что нейтрализующие антитела важны для получения защиты.

Читайте также: По оптимистическому сценарию вакцина от COVID-19 появится в 2021 году, - ЕС

"Эти данные подтверждают наше убеждение, что mRNA-1273 обладает потенциалом для предотвращения болезни COVID-19", - заявил главный врач Moderna Талл Закс.

Сейчас проходит вторая фаза клинического испытания вакцины. Вакцину тестируют на 600 людях. Третью фазу Moderna планирует начать в июле. В компании заявили, что если вакцина окажется эффективной и безопасной в использовании, она может быть готова к продаже в начале 2021 года.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать