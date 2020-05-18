Американская компания заявила об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

18 мая, 2020, 16:33

Американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала первые результаты испытаний вакцины против коронавируса на людях

В первой фазе испытания вакцины были обнаружены положительные признаки потенциальной возможности предотвращения заражения, сообщает CNBC.

Группы по 15 человек от 18 до 55 лет получали дозу 25 мкг, 100 мкг и 250 мкг препарата. По данным компании, вакцина вырабатывает антитела против COVID-19 во всех 45 испытуемых.

"На 43-й день или через две недели после второй дозы уровни связующих антител в группе 25 мкг были на уровне, который обычно наблюдается в образцах крови людей, которые выздоровели от этой болезни. В группе 100 мкг содержались антитела, которые значительно превышали уровни у выздоровевших пациентов", - сообщили в компании.

Кроме того, вакцина также производит нейтрализующие антитела против COVID-19 как минимум ув восьми участников. Эксперты считают, что нейтрализующие антитела важны для получения защиты.

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"Эти данные подтверждают наше убеждение, что mRNA-1273 обладает потенциалом для предотвращения болезни COVID-19", - заявил главный врач Moderna Талл Закс.

Сейчас проходит вторая фаза клинического испытания вакцины. Вакцину тестируют на 600 людях. Третью фазу Moderna планирует начать в июле. В компании заявили, что если вакцина окажется эффективной и безопасной в использовании, она может быть готова к продаже в начале 2021 года.