Израиль заявил о прорыве в разработке вакцины против коронавируса
Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт заявил, что это - "значительный прорыв" в разработке метода лечения коронавируса, сообщает i24 .
Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему показали, как работают эти антитела.
Читайте также: Американский фармацевтический гигант обещает миллионы доз вакцины от коронавируса до конца года
По его словам, сейчас ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство.
В то же время министр не уточнил, когда именно может появиться вакцина.
Выводы исследований израильских ученых опубликованы в журнале Nature Communications.
Во многих странах начали разрабатывать вакцину от COVID-19.
Британские ученые ожидают, что вакцина против коронавируса может появиться до конца 2020 года.
В США клинические исследования вакцины против COVID-19 начались в середине марта. Уверенность в появлении вакцины до конца текущего года выразил и американский лидер Дональд Трамп.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь