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Espreso.tvОбществоИзраиль заявил о прорыве в разработке вакцины против коронавируса

Израиль заявил о прорыве в разработке вакцины против коронавируса


фото: reuters
В Израиле ученым удалось обнаружить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. Они могут быть использованы для создания вакцины

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт заявил, что это - "значительный прорыв" в разработке метода лечения коронавируса, сообщает i24 .

Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему показали, как работают эти антитела.

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По его словам, сейчас ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство.

В то же время министр не уточнил, когда именно может появиться вакцина.

Выводы исследований израильских ученых опубликованы в журнале Nature Communications.

Во многих странах начали разрабатывать вакцину от COVID-19.

Британские ученые ожидают, что вакцина против коронавируса может появиться до конца 2020 года.

В США клинические исследования вакцины против COVID-19 начались в середине марта. Уверенность в появлении вакцины до конца текущего года выразил и американский лидер Дональд Трамп.

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