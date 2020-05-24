В США пообещали первыми в мире разработать вакцину от COVID-19

24 мая, 2020, 21:21

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США первыми в мире разработают вакцину от коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19.

"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину. Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ. А президент обещал, если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром", - сказал О'Брайен.

В то же время советник Дональда Трампа не исключает, что Китай попытается украсть данные об американских разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.

Напомним, 18 мая американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала первые результаты испытаний вакцины против коронавируса на людях.

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