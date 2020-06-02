Рада отправит программу действий правительства на доработку, - Гетманцев
Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Данил Гетманцев перед началом заседания парламента 2 июня, передает Укринформ .
"У Рады есть четкая позиция по этой программе. Мы будем отправлять ее на доработку. Я не думаю, что есть какие-то сомнения в этом. Поэтому решение будет принято в четверг", - заявил Гетманцев.
На уточняющий вопрос о том, что именно не устраивает депутатов в этом проект документа, он сказал:
"Не устраивает сама программа. Если бы вы ее открыли, то увидели, что на 9 страницах есть набор определенных слоганов, определенных лозунгов, определенных идей, которым с одной стороны трудно не согласиться, однако реализации этих идей не определена в этой программе. Фомы мы считаем, что над ней стоит еще поработать ", - сказал председатель парламентского комитета.
По его словам, должен быть конкретный план выполнения с конкретными сроками.
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Напомним, правительство зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.
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Согласно тексту программы, в приоритетных региональных направлений деятельности Кабмина относятся: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе, оптимизация системы территориальной организации власти на местах, совершенствование административно-территориального устройства.
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Напомним, ранее комитеты ВР на рассмотрении отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.
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По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, во фракции сейчас нет 226 голосов для принятия программы правительства .
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