Рада отправит программу действий правительства на доработку, - Гетманцев

2 июня, 2020, 13:13

Верховная Рада отправит Программу действий правительства на доработку

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Данил Гетманцев перед началом заседания парламента 2 июня, передает Укринформ .

"У Рады есть четкая позиция по этой программе. Мы будем отправлять ее на доработку. Я не думаю, что есть какие-то сомнения в этом. Поэтому решение будет принято в четверг", - заявил Гетманцев.

На уточняющий вопрос о том, что именно не устраивает депутатов в этом проект документа, он сказал:

"Не устраивает сама программа. Если бы вы ее открыли, то увидели, что на 9 страницах есть набор определенных слоганов, определенных лозунгов, определенных идей, которым с одной стороны трудно не согласиться, однако реализации этих идей не определена в этой программе. Фомы мы считаем, что над ней стоит еще поработать ", - сказал председатель парламентского комитета.

По его словам, должен быть конкретный план выполнения с конкретными сроками.

Напомним, правительство зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.

Согласно тексту программы, в приоритетных региональных направлений деятельности Кабмина относятся: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе, оптимизация системы территориальной организации власти на местах, совершенствование административно-территориального устройства.

Напомним, ранее комитеты ВР на рассмотрении отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.

По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, во фракции сейчас нет 226 голосов для принятия программы правительства .