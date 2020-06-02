ФСБ заявила о задержании украинского военного, пропавшего на админгранице с оккупированным Крымом

2 июня, 2020, 15:58

ФСБ подтвердила задержание военнослужащего Украины на админгранице с оккупированным Крымом, его обвиняют в незаконном пересечении границы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е. В. 1992 года рождения в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время личного досмотра у задержанного "обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, предположительно, наркотическое". Его направили на экспертизу.

В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"). По этой статье грозит штраф в размере до ₽200 тыс. или принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, около 5:00 в субботу, 30 мая 2020, на наблюдательном пункте "Берлога" вблизи железнодорожного моста на линии контроля с оккупированным Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский .

В Вооруженных силах Украины подтвердили , что на админгранице с оккупированным Крымом исчез военнослужащий Евгений Добринский.

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