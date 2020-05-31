"Антифа" надо проучить, что этого делать нельзя", - Трамп готов предоставить федеральные войска для подавления беспорядков в Миннеаполисе

31 мая, 2020, 07:58

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал руководство города Миннеаполиса, что на севере страны, усилить свою реакцию на постоянные беспорядки и сообщил избирателям, что в случае необходимости он готов разместить в штате Миннесота подчиненные Минобороны вооруженные силы

Об этом он заявил в субботу, 30 мая 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Fox News .

"У нас есть наши военные готовы, желающие и способные, если они (город - ред.) Вообще хотят позвать наших военных. Мы можем очень быстро передислоцировать туда подразделения", - отметил Трамп.

"Если им нужны наши военные", - подчеркнул американский президент.

Он добавил, что чиновники штата Миннесота "должны быть жесткими, они должны быть сильными".

При этом ответственность за события в Миннеаполисе он положил на леворадикалов из организации "Антифа".

"Им (администрации штата - ред.) надо себя уважать, потому что эти люди - эта "Антифа ", это очень радикальные левые, плохие люди - и их надо проучить, что этого делать нельзя", - подчеркнул Трамп.

Сейчас в городе, кроме полиции, действует также Национальная гвардия штата.

Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и ограбления магазинов .

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