Беспорядки в США: водитель с украинским именем въехал на бензовозе в толпу, его избили

1 июня, 2020, 10:58

В воскресенье, 31 мая, в Миннеаполисе автоцистерна на большой скорости пыталась проехать сквозь толпу демонстрантов, которые заблокировали движение на шоссе

Соответствующее видео с камеры наблюдения было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, что, несмотря на то, что сначала люди стали разбегаться от грузовика, кто все же решился преградить ей дорогу, из-за чего водителю пришлось остановиться.

A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT - Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Как сообщает агентство Reuters , никто из участников беспорядков в результате инцидента не пострадал.

В то же время толпа избила водителя автоцистерны, после чего его арестовала полиция.

По данным телеканала KSTP , водителем машины оказался человек с украинским именем Богдан Вечирко. Его взяли под арест без права выхода под залог.

В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .