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Espreso.tvОбществоБеспорядки в США: водитель с украинским именем въехал на бензовозе в толпу, его избили

Беспорядки в США: водитель с украинским именем въехал на бензовозе в толпу, его избили


фото: reuters
В воскресенье, 31 мая, в Миннеаполисе автоцистерна на большой скорости пыталась проехать сквозь толпу демонстрантов, которые заблокировали движение на шоссе

Соответствующее видео с камеры наблюдения было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, что, несмотря на то, что сначала люди стали разбегаться от грузовика, кто все же решился преградить ей дорогу, из-за чего водителю пришлось остановиться.

Как сообщает агентство Reuters , никто из участников беспорядков в результате инцидента не пострадал.

В то же время толпа избила водителя автоцистерны, после чего его арестовала полиция.

По данным телеканала KSTP , водителем машины оказался человек с украинским именем Богдан Вечирко. Его взяли под арест без права выхода под залог.

В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

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