Беспорядки в США: водитель с украинским именем въехал на бензовозе в толпу, его избили
Соответствующее видео с камеры наблюдения было обнародовано в соцсетях.
На нем видно, что, несмотря на то, что сначала люди стали разбегаться от грузовика, кто все же решился преградить ей дорогу, из-за чего водителю пришлось остановиться.
A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT- Reuters (@Reuters) June 1, 2020
Как сообщает агентство Reuters , никто из участников беспорядков в результате инцидента не пострадал.
В то же время толпа избила водителя автоцистерны, после чего его арестовала полиция.
По данным телеканала KSTP , водителем машины оказался человек с украинским именем Богдан Вечирко. Его взяли под арест без права выхода под залог.
В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
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