30 мая на фронте: в окрестностях Авдеевки россияне били из БМП, рядом с Орехово - из различных видов пехотного вооружения. В ответ ранены двое оккупантов

31 мая, 2020, 07:09

В течение субботы, 30 мая 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 31 мая, передает Еспресо.TV .

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", - отмечают в штабе ООС.

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Авдеевки - сначала из минометов калибра 82 мм, а затем еще трижды - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Орехово - здесь оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения. В частности, по позициям сил ООС противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, россияне и наемники два раза обстреливали украинских воинов у Хутора Вильного. Сначала агрессор использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82 мм.

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По данным военной разведки, 30 мая украинские воины прицельным огнем ранили двух оккупантов.

Потерь среди защитников Украины в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

"Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - зазанчае командование ООС.

Напомним, россияне дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2 .

В апреле 2020 году на Донбассе погибли 4 защитников Украины , с начала года - 31.

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