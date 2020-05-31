30 мая на фронте: в окрестностях Авдеевки россияне били из БМП, рядом с Орехово - из различных видов пехотного вооружения. В ответ ранены двое оккупантов
Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 31 мая, передает Еспресо.TV .
"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", - отмечают в штабе ООС.
Читайте также: Виталий Портников: Путин не заинтересован в прекращении войны
Вчера россияне нарушали установленный минского договоренностями режим "Тишина" поблизости
Авдеевки - сначала из минометов калибра 82 мм, а затем еще трижды - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Орехово - здесь оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения. В частности, по позициям сил ООС противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, россияне и наемники два раза обстреливали украинских воинов у Хутора Вильного. Сначала агрессор использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82 мм.
Читайте также: Минский капкан. Как Зеленский наломал дров с делегацией во имя мира
По данным военной разведки, 30 мая украинские воины прицельным огнем ранили двух оккупантов.
Потерь среди защитников Украины в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
"Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - зазанчае командование ООС.
- Напомним, россияне дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2 .
- В апреле 2020 году на Донбассе погибли 4 защитников Украины , с начала года - 31.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-