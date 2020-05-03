В апреле на Донбассе погибли 4 защитников Украины, с начала года - 31

3 мая, 2020, 22:25

В течение апреля 2020 года в боевых действиях с российскими вооруженными формированиями отдали свои жизни четверо военнослужащих ВСУ. Общее же количество погибших украинских воинов с начала текущего года составляет 31

Об этом свидетельствуют открытые данные, передает Еспресо.TV со ссылкой на Новынарню.

Вместе с тем за этот же период на линии фронта получил ранения 31 боец (для сравнения в марте - 74, в феврале - 26).

А с начала года от боевых действий погиб 31 украинский силовик.

Подробности по погибшим в апреле 2020 года приводит ЦензорНет .

Их перечень приводится в алфавитном порядке

1. Солдат, механик-водитель 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады Алексей Николаевич Куприков.

Родился 13 января 1971 года в станице Безрична Оловьяннинского района Читинской области (Советская Россия).

Жил в поселке Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области.

Погиб 9 апреля в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области в результате множественных осколочных ранений, которые получил во время боя с оккупантами.

Похоронен 11 апреля в селе Вильне Днепропетровской области. У него остались мать, сестра, гражданская жена и сын.

2. Солдат, водитель пулеметного взвода (командирован в механизированный взвод) 93-й отдельной механизированной бригады Алексей Васильевич Лисин.

Родился 30 марта 1990 в селе Горькое Гуляйпольского района Запорожской области. Жил в Днепре.

Погиб 28 апреля вечером в районе поселка Желобок Новоайдарского района Луганской области от смертельных осколочных ранений, которые получил во время вражеского артиллерийского обстрела.

У Алексея остались бабушка, брат, сестра и дочь.

3. Солдат, наводчик 93-й отдельной механизированной бригады Леонид Леонидович Скакуненко.

Родился 22 апреля 1987 года в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области.

Погиб 12 апреля утром в районе поселка Желобок Новоайдарского района Луганской области от смертельных осколочных ранений.

Похоронен 15 апреля в родном селе. У него остались сестра, жена и сын.

4. Лейтенант, командир взвода 28-й отдельной механизированной бригады Андрей Владимирович Шинкарук.

Родился 16 июля 1991 года в городе Любомль Волынской области.

Погиб 20 апреля в 16.35 в районе города Марьинка Донецкой области от множественных осколочных ранений, которые получил во время обстрела украинских позиций по СПГ-9.

Похоронен 23 апреля в Любомле. У него остались бабушка, мать и четыре сестры.

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