Российские оккупанты дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2

9 мая, 2020, 13:51

Российские оккупанты дистанционно минируют Донбасс запрещенными противопехотными минами ПОМ-2

Этот тип боеприпасов нельзя использовать при ведении боевых действий по Оттавской конвенции от 1999 года, которой предусмотрен запрет мин натяжного, фугасного и осколочного действия, а также установленных в неуправляемом варианте, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Армия Inform .

Зафиксировали факт установления оккупационными войсками РФ противопехотных мин ПОМ-2 с помощью переносного комплекта минирования в районе ответственности ОТУ "Север" ООС наблюдатели инженерной разведки ВСУ.

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ПОМ-2 помещают в кассету по четыре штуки, каждая из которых размещается в металлическом цилиндре. Процесс их установки осуществляется средствами дистанционного управления.

После падения мины на земле начинается процесс ее приведения в боевое положение с помощью шести упругих лопастей, которые ставят боеприпас вертикально.

Сверху от корпуса отстреливается крестовина, от которой в разные стороны улетают четыре якоря, влекущие за собой тонкую капроновую нить. После зацепления ее происходит подрыв.

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Как рассказал начальник оперативного обеспечения ОТУ "Север", две мины из кассеты, как зафиксировано на видео, встали в боевое положение за 30-40 метров от окопа противника, а две другие перелетели через нашего наблюдателя на расстояние в 150 метров.

Такие боеприпасы изготавливают в Российской Федерации. Перед установкой противник стер с них все номера, чтобы было невозможно установить их происхождение.

"Оккупанты дистанционно минируют Донбасс минами ПОМ-2 не впервые, например недавно такие мины обнаруживали на Мариупольском направлении бойцы 10-й горно-штурмовой бригады, там их минировании осуществлялось с помощью переходного контейнера УРМ для запуска с РПГ-7", - говорится в сообщении .

Кроме этого подобный вид минировании фиксировался на других направлениях.

Справка

ПОМ-2 - советская противопехотная осколочная мина натяжного действия, предназначена для поражения живой силы противника.