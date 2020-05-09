Российские оккупанты дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2
Этот тип боеприпасов нельзя использовать при ведении боевых действий по Оттавской конвенции от 1999 года, которой предусмотрен запрет мин натяжного, фугасного и осколочного действия, а также установленных в неуправляемом варианте, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Армия Inform .
Зафиксировали факт установления оккупационными войсками РФ противопехотных мин ПОМ-2 с помощью переносного комплекта минирования в районе ответственности ОТУ "Север" ООС наблюдатели инженерной разведки ВСУ.
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ПОМ-2 помещают в кассету по четыре штуки, каждая из которых размещается в металлическом цилиндре. Процесс их установки осуществляется средствами дистанционного управления.
После падения мины на земле начинается процесс ее приведения в боевое положение с помощью шести упругих лопастей, которые ставят боеприпас вертикально.
Сверху от корпуса отстреливается крестовина, от которой в разные стороны улетают четыре якоря, влекущие за собой тонкую капроновую нить. После зацепления ее происходит подрыв.
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Как рассказал начальник оперативного обеспечения ОТУ "Север", две мины из кассеты, как зафиксировано на видео, встали в боевое положение за 30-40 метров от окопа противника, а две другие перелетели через нашего наблюдателя на расстояние в 150 метров.
Такие боеприпасы изготавливают в Российской Федерации. Перед установкой противник стер с них все номера, чтобы было невозможно установить их происхождение.
"Оккупанты дистанционно минируют Донбасс минами ПОМ-2 не впервые, например недавно такие мины обнаруживали на Мариупольском направлении бойцы 10-й горно-штурмовой бригады, там их минировании осуществлялось с помощью переходного контейнера УРМ для запуска с РПГ-7", - говорится в сообщении .
Кроме этого подобный вид минировании фиксировался на других направлениях.
Справка
ПОМ-2 - советская противопехотная осколочная мина натяжного действия, предназначена для поражения живой силы противника.
- Напомним, в апреле 2020 году на Донбассе погибли 4 защитников Украины , с начала года - 31.
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