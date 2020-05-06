Минский капкан. Как Зеленский наломал дров с делегацией во имя мира

6 мая, 2020, 12:34

Что не так с Минском и улучшенной делегацией, которую отправил президент Зеленский?

Шестой президент настолько уверовал, что народ устал от войны, а воевать за украинскую территорию хочет исключительно эфемерная "партия войны", что своей правой рукой сделал большое дипломатическое западло.

5 мая, президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Делегацию возглавляет бывший президент Леонид Кучма. А вот статус участников значительно повышен - тут тебе и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, и председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко и заместитель министра обороны Александр Полищук.

По сути, Зеленский сделал огромный подарок Российской Федерации, вооружив население ОРДЛО паспортами и танками из ростовского военторга - стремится изо всех сил переложить экономическое содержание территорий на кризисную экономику Украины. А еще умело избежать любой ответственности за оккупацию и постепенно добиться снятия санкций. Без последнего пункта Россия не вылезет безболезненно со своей эпидемии коронавируса.

В чем же измена с заместителями министра обороны и минэкономики в минской ТГК?

Одно дело, когда политический протокол подписывает политический пенсионер без официальной должности Леонид Кучма. Другое - когда протокол решений подписывает вице-премьер, министр, глава комитета - официальное должностное лицо - это решение не выполнить почти невозможно. Когда в октябре 2019 г. Кучма подписал бумажку о "формуле Штайнмайера" - все это отыграли назад публичным и политическим осуждением. А вот, что будет, если с представителями ОРДЛО наподписывает что-то заместитель министра обороны - спрогнозировать трудно. Особенно во времена, когда для нового главы ведомства Андрея Тарана стандарты НАТО не ко времени, а оборонные заводы с начала года не могут получить средств на работы для фронта.

Когда протоколы подписывают люди без официальных статусов место для политического маневра - "президент имел жесткий разговор", "парламент осудил". Здесь же Владимир Зеленский сознательно закрывает глаза и прыгает обеими ногами в медвежий капкан.

Путин не пойдет по примеру Украины - и не будет повышать статус своих представителей. Может дойти до такого, что на следующие переговоры в Минск отправят уборщицу Кремля и эмигранта из Таджикистана. Россияне, в отличие от нынешней власти, тщательно читали текст Минских документов. Там везде говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской областей, а вот Россия как вторая сторона должна выполнить свои обязательства, прямо не называется. И россияне играют на этом. Опять "ихтамнет".

Единственное, что может помочь Украине, так это то, что Россия никогда не выполняет своих обещаний. Им невыгодно завершать войну на Донбассе и выводить свои войска, потому что так не будет болевой точки, на которой успешно спекулируют пророссийские рупоры внутри Украины. Не будет спекуляций на том, как народ устал и хочет мира. Ведь карантин закончится, а на стол Зеленского может попасть уже новая социология, где его вчерашний избиратель, который потеряет бизнес на карантине, спросит: "А деньги где?". Да и тот факт, что ночью российские боевики обстреливали участок, где после Минска ожидали разведение, тоже свидетельствует, что все клятвы россиян стоят меньше чем бумага, на которой они напечатаны.

Есть еще одна горькая ирония. ЗЕ-команду ругают, что они упорно продвигают кадры "95 квартала" на ответственные государственные должности. Так вот, рядовой артист без статуса в минской группе был бы гораздо уместнее, чем пул официальных чиновников и парламентариев.

Украина шесть лет на различных фронтах боролась с рассказами РФ о внутреннем конфликте. А сейчас украинская власть сама делает шаги для

легитимизации марионеток РФ как равноправной и полномочной стороны. Фактически своими руками легализируем байку о "гражданском конфликте" без участия РФ.

Единственное, что надо напомнить Зеленскому, есть проблемы, с которыми видосики не помогут. Как только РФ засунет ОРДЛО в тело Украины, ей будет нужен свой президент. И это будет профессиональный и несмешной гауляйтер. Бойко, Медведчук или усатый ноунейм из российской столицы.