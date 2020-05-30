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Espreso.tvМирРоссия печатает фальшивые деньги для боевиков Хафтара в Ливии, - Госдепартамент США

Россия печатает фальшивые деньги для боевиков Хафтара в Ливии, - Госдепартамент США

Силы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму $1,1 млрд

Эти банкноты были напечатаны российским государственным предприятием "Гознак", утверждается в заявлении, обнародованном вечером в пятницу, 29 мая 2020 года, на официальном сайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, передает Еспресо.TV.

По данным Госдепартамента, заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".

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Очевидно, речь идет о силах генерала Хафтара, которым активно помогает Россия. В частности, вооружением и живой силой в виде ЧВК "Вагнера".

Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а Россия должна прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии, отмечается в заявлении Госдепартамента США.

  • Напомним, 15 февраля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии "на высшем уровне".
  • При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку международно признанному правительству премьер-министра Фаиза Сарраджа.
  • В мае эксперты ООН впервые подтвердили присутствие "вагнеровцев" в Ливии.
  • Как заявил в эфире Еспресо.TV сирийский эксперт Абу-Ибрагим, на гражданскую войну в Ливии следует смотреть сквозь призму перспектив разработки местных залежей природного газа.

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