На Банковой заявили, что Зеленский продал свою компанию в России

30 мая, 2020, 17:21

Об этом 30 мая 2020 года заявила пресс-служба главы государства, передает Еспресо.TV .

Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Вместе с тем Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45,81 млн грн. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией, составила 14,65 млн грн. На основании проведенной оценки Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5,48 млн грн, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

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Также семья Зеленских получила 3,2 млн грн за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году жена президента Елена Зеленская получила займ от Сергея Шефира в размере 5 млн грн. Займ была возвращен до конца отчетного года.

Зеленский потратил в 2019 году 11,5 млн грн в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 875 грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

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