Зеленский и его семья получили за год более 28 млн грн

30 мая, 2020, 16:29

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 миллиона гривен, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства Еспресо.TV.

"С мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами", - отмечается в сообщении.

Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн.

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В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Зеленского.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Также Зеленский задекларировал 4,423 млн гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене.

Напомним, депутат Верховной Рады Украины, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук указал в своей декларации уникальный Фрагмент Библии Гутенберга 1455.

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