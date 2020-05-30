 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский и его семья получили за год более 28 млн грн

Зеленский и его семья получили за год более 28 млн грн


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 миллиона гривен, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства Еспресо.TV.

"С мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами", - отмечается в сообщении.

Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн.

Читайте также: Николай Княжицкий. Год Зеленского: можно ли надеяться на человека без ценностей, команды и ответственности?

В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Зеленского.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Также Зеленский задекларировал 4,423 млн гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене.

  • Напомним, депутат Верховной Рады Украины, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук указал в своей декларации уникальный Фрагмент Библии Гутенберга 1455.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

30 мая, 2020 суббота

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать