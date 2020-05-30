COVID-19 на Буковине: за сутки госпитализировали 31 человека, умерли - 2

30 мая, 2020, 17:00

В больницах Черновицкой области по состоянию на 30 мая 2020 года находятся 470 человек

Из них у 177 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Молодой буковинец.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 31 человека.

В медицинских учреждениях по состоянию на 30 мая лечат 40 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 31, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся шесть человек.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксированы 2 летальных случая.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, умершие имели тяжелые формы коронавирусной пневмонии.

Речь идет о женщине 1940 года из Сторожинецкого района. Она имела подозрение на коронавирус и ряд сопутствующих заболеваний - сахарный диабет, гипертонию, ишемию. Умерла в Сторожинецкой ЦРБ.

Также ушел из жизни мужчина, житель Сторожинеччины, 1962 года рождения. Коронавирус у него подтвердили.

Имел ревматическую болезнь сердца. Умер в областной клинической больнице.

Справка

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 143.

Всего с 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 2 209 буковинцев.

Карантин в области не ослаблен.

После Киева и столичного региона Буковина занимает второе место по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine