COVID-19 на Буковине: за сутки госпитализировали 31 человека, умерли - 2
Из них у 177 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Молодой буковинец.
За минувшие сутки в больницы госпитализировали 31 человека.
В медицинских учреждениях по состоянию на 30 мая лечат 40 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 31, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся шесть человек.
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За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксированы 2 летальных случая.
Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, умершие имели тяжелые формы коронавирусной пневмонии.
Речь идет о женщине 1940 года из Сторожинецкого района. Она имела подозрение на коронавирус и ряд сопутствующих заболеваний - сахарный диабет, гипертонию, ишемию. Умерла в Сторожинецкой ЦРБ.
Также ушел из жизни мужчина, житель Сторожинеччины, 1962 года рождения. Коронавирус у него подтвердили.
Имел ревматическую болезнь сердца. Умер в областной клинической больнице.
Справка
Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 143.
Всего с 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 2 209 буковинцев.
Карантин в области не ослаблен.
- После Киева и столичного региона Буковина занимает второе место по заболеваемости коронавирусом в Украине.
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